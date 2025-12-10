900 bin dolarlık dev vurgununa polis engeli! Parayı paylaşmadan yakayı ele verdiler

Bir gıda firması çalışanları, maskeli ve silahlı iki kişinin baskın düzenleyip kendilerini plastik kelepçeyle bağladığını ve kasadaki 800 bin dolar ile 400 bin TL'yi alarak kaçtıklarını ihbarında bulundu. İhbar üzerine Mersin Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro ekipleri, geniş çaplı bir çalışma başlattı. Kamera kayıtlarını inceleyerek programlı bir çalışma yapan ekipler, olayın iki şüphelisinin E.K.K. ve A.Ş. olduğu, iş yerine kiralık bir araçla geldikleri ve olay günü Mersin'den ayrılmak üzere yola çıktıklarını belirledi.Gasp Büro ekipleri, yaptığı hızlı ve titiz çalışması ile olayın şüphelinin E.K.K. ve A.Ş. tarafından gerçekleştirdiğini ve kiralık bir araçla Mersin'den ayrıldığını tespit etti. Bunun üzerine Adana İl Emniyet Müdürlüğü ile koordinasyon sağlandı. Ekiplerin takibi sonucu şüphelilerin Adana'da bir mola tesisi yanında bulunan akaryakıt istasyonunda oldukları tespit edildi. Yapılan koordineli operasyon ile birlikte iki şüpheli kaçamadan gözaltına alındı. Olay yerinde yapılan araç ve üst aramasında, gasp edilen 801 bin 153 dolar, 1340 euro ve 462 bin 395 TL ele geçirildi.Ekipler, olayın içerden destekle planlandığını tespit etti. Olay sonrası 'mağdur' gibi görünen iş yeri çalışanının da planın bir parçası olduğu ortaya çıktı. Gasp sırasında mağdur gibi davranan iş yeri çalışanı M.S.A.'nın, soygunu iki şüpheli ile birlikte organize ettiği belirlendi. Şüphelilerin sorgulamalarının ardından, 3 şüpheli hakkında 'Nitelikli yağma' suçundan işlem yapıldı. Emniyetteki soruşturmanın tamamlanmasının ardından şüphelilerin adliyeye sevk edileceği belirtildi.