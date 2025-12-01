CHP’de güç savaşları! İmamoğlu'na yakın isimler liste dışına itildi

Olağan kurultayın son gününde Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu seçimleri gerçekleştirildi. Çarşaf liste usulüyle gerçekleştirilen seçimlerde gözler Özgür Özel'in anahtar listesindeydi.Özel'in, 60 kişilik önceki PM'den 48 ismi bir kez daha listesine eklediği, 12 kişiyi ise saf dışında bıraktığı görüldü. Dışarıda kalan isimler arasında, 'Her şey çok güzel olacak' sloganının sahibi olarak bilinen ve İmamoğlu'na yakınlığı ile tanınan Berkay Gezgin'in de olması dikkat çekti.Seçimler için anahtar liste çıkaran Özgür Özel'in, 32 yeni ismi ekibine dâhil ettiği görüldü. Yeni isimler arasında eski DEVA Partili Evrim Rızvanoğlu, eski İYİ Partili Bahadır Erdem, eski Demokrat Partili Salih Uzun ve eski Gelecek Partililer Serkan Özcan ile Kerim Rota da yer aldı.Serkan Özcan, İmamoğlu'nun danışmanı ve CHP Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi İcra Kurulu üyesi olarak dikkat çekiyor. Özel'in, İmamoğlu'nun da talebiyle Özcan'ı anahtar listesine aldığı iddia ediliyor.Kısa süre önce CHP'ye geçen söz konusu isimlerin PM için önerilmesi, bazı partililer arasında 'Sağa kaydık' eleştirilerinin de dillendirilmesine sebep oldu.Önceki PM'nin yaklaşık yüzde 25'lik dilimi, yaklaşık 2 yıl önce, İmamoğlu'nun yoğun baskısı ve direktifleriyle Özel'in listesine almak zorunda kaldığı İstanbul merkezli isimlerden oluşuyordu.4 üye ise eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile biliniyordu. Kurultayın ilk gününde yapılan tüzük değişikliği ile 60 kişilik Parti Meclisi'nin üye sayısı 80'e çıkarılmış, çoksesliliğin artırıldığını savunulmuştu.Özel'in, Baki Aydöner gibi 'yolsuzluk şüphelisi' olarak iddianamelerde adı geçen ve İmamoğlu'na yakınlığı ile bilinen birçok ismi parti içi tepkilerden çekindiği için yine liste dışında bırakamadığı, otorite dengesini kendi lehine çevirmek amacıyla ise PM üye sayısında artışa giderek bu durumu telafi etmeye çalıştığı iddia ediliyor. PM, kurultayların ardından partinin en üst karar organı konumunda bulunuyor.Eski CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 'Yolsuzluk şüphelilerinden arının' çağrısının etkileri de yeni PM'de görüldü.Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, 'Sözleri tüm CHP'lileri yaralamıştır' diyen CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'e sert tepki gösteren CHP PM üyesi Ali Haydar Fırat, 'Murat Emir derhal görevden alınmalı' demişti. Fırat'ın bu gerginlik sonrası PM seçimlerinde aday olmaması dikkat çekti.Öte yandan kurultay kapsamında Özgür Özel'in son 2 yılda 4. kez genel başkan seçilmesine de parti içi muhalefetten ağır eleştiriler yükseldi.Muhalif kanadın etkili isimlerinden Berhan Şimşek, 'Şaibeli CEO bir kez daha görevine atandı. Oy veren 1333 delege yarınlarda aynaya nasıl bakacaklar?' sözleriyle gündem oldu.