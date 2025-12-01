Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 163,11 puan ve yüzde 1,5 artışla 11.061,81 puana çıktı.Toplam işlem hacmi 65,2 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 2,42, holding endeksi yüzde 1,03 değer kazandı.Sektör endekslerinde en çok yükselen bankacılık, en çok düşen ise yüzde 0,54 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasına (Fed) ilişkin faiz indirim beklentilerinin gücünü korumasına karşın, Japonya Merkez Bankasına (BoJ) ilişkin faiz artırım beklentilerinin artmasıyla karışık bir seyir izleniyor.BIST 100 endeksi ise günün ilk yarısını bankacılık endeksi öncülüğünde pozitif bir seyir ile 11.000 seviyesinin üzerinde tamamladı.