Bakan Yerlikaya kritik veriyi duyurdu! 2025'te suçlulara ve örgütlere göz açtırılmadı

İçişleri Bakanı Yerlikaya: 2025 yılında; terörle mücadele kapsamında, 14’ü büyük, 77’si orta çaplı olmak üzere toplam 91 arazi taraması gerçekleştirdik. Bu arama tarama faaliyetleri kapsamında, 306 mağara ve sığınak imha edilmiş, 3 bin 442 kilogram patlayıcı madde, 403 silah ve bu silahlara ait 45 bin 465 mühimmat ele geçirilmiştir.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı 2025 Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.2025 yılında, 10'u Diyarbakır annelerinin çocukları olmak üzere toplam 103 terör örgütü mensubu ikna yoluyla yurt dışından gelerek teslim olmuştur.Kişilere karşı işlenen 10 önemli suçta, 11 aylık verilere baktığımızda; 2024'te 100 bin 773 olan olay sayısı, 2025'te yüzde 10,5 düştü ve 90 bin 205'e geriledi. Bu 10 bin 568 daha az olayın meydana gelmesi demek. Aydınlatma oranımız ise yüzde 99,8 oldu.2025'in 11 aylık döneminde 328 nokta atışı operasyonla; 241'i KOM, 62'si Narkotik, 25'i Siber olmak üzere 328 organize suç çetesini jandarmamız çökertti, 1.934 şahıs tutuklandı.Siber suçlarla mücadele kapsamında, jandarma bölgemiz dahilinde, 1 Ocak-27 Kasım 2025 tarihleri arasında 43 bin 40 suç unsuru taşıyan hesap ve şahıs tespit edildi. Bunların 17 bin 121 terörle iltisaklıydı. Düzenlediğimiz operasyonlar sonrası 1.200 şahıs tutuklandı.