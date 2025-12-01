Asgari ücret görüşmeleri başlıyor! Gözler ilk toplantıda

2026 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek amacıyla yürütülecek görüşmelere dair takvim şekilleniyor. Hükümet, işçi ve işveren temsilcilerinin katılımıyla toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu, çalışmalarına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde başlayacak.Bu hafta yapılması planlanan ilk toplantıda işçileri Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), işverenleri ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek.Ancak bu yıl işçi temsilcileri masada olmayacak. TÜRK-İŞ, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısının yeniden düzenlenmesi gerektiğini savunuyor. Ancak bu yönde bir değişiklik yapılabilmesi için mevcut mevzuatın yeniden değerlendirilmesi gerekiyor. Mevcut yasalara göre, asgari ücret görüşmelerinin aralık ayı sonunda tamamlanması gerekiyor.Bakanlıkta yapılacak ilk toplantıda, sürecin nasıl işleyeceğine dair takvimin belirlenmesi öngörülüyor. Sonraki görüşmelerde ise tarafların talepleri, ekonomik veriler, analizler ve hazırlanan çalışmalar ele alınacak.Komisyonun, nihai karara varıncaya dek 4 toplantı gerçekleştirmesi planlanıyor. Kararlar oy çokluğuyla alınıyor. Yeni asgari ücretin 31 Aralık'a kadar netleşmesi ve kamuoyuna duyurulması hedeflenirken, belirlenen rakam 1 Ocak 2026 itibarıyla geçerli olacak.Yasaya göre asgari ücreti, işçi, işveren ve hükümet kanadından beşer temsilcinin yer aldığı toplam 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücretin tespiti için aralık ayında belirlenen tarihlerde bir araya geliyor.Bakanlık tarafından belirlenen üyelerden birinin başkanlık ettiği Asgari Ücret Tespit Komisyonu, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıyor ve kararlar oy çokluğuyla alınıyor. Oyların eşit çıkması durumunda ise başkanın yer aldığı tarafın görüşü çoğunluk olarak kabul ediliyor.Asgari ücret şu anda bir işçi için aylık brüt 26.005,50 TL, net olarak ise 22.104,67 TL olarak uygulanıyor.İşveren açısından bir işçinin toplam maliyeti ise 30.556,46 TL'ye ulaşıyor. Bu tutarın 26.005,50 TL'si brüt maaş, 4.030,85 TL'si sosyal güvenlik primi, 520,11 TL'si ise işverenin işsizlik sigortası primi olarak hesaplanıyor.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretin çalışma hayatında 'en temel ücret seviyesi' olduğunun altını çizerek 'Bu yıl da aralık ayının başlarında Asgari Ücret Tespit Komisyonumuzu toplayarak işçi ve işveren temsilcilerimizle yeniden bir araya geleceğiz. Bu süreçte temel önceliğimiz, sosyal diyalog çerçevesinde tarafların ortak akılla uzlaşmaya varmasıdır. Komisyondan hem çalışanlarımızın refahını koruyan hem de işverenlerimizin üretim ve istihdam gücünü gözeten optimal bir seviyenin ortaya çıkacağına inanıyorum' ifadelerini kullandı.Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret 2026 yılında ne kadar olacak? İşte asgari ücret için olası zam senaryoları…Asgari ücrete yüzde 20 oranında zam yapılması durumunda, net ücret 26.584 TL'ye, brüt ücret ise 31.206 TL'ye çıkacak.Yüzde 23 zam senaryosunda, net asgari ücret 27.188 TL'ye, brüt ise 31.986 TL'ye çıkacak.Yüzde 25'lik artış durumunda, 2026 yılı için net asgari ücret 27.630 TL, brüt ise 32.506 TL olarak hesaplanıyor.Yüzde 28,5 oranında artış senaryosunda ise Orta Vadeli Program'da (OVP) belirtilen 2025 yılı yıl sonu enflasyon tahminine göre net ücretin 28.404 TL, brüt ücretin ise 33.417 TL olması bekleniyor.Yüzde 30'luk bir zam senaryosunda, 2026 yılı net asgari ücretin 28.735 TL, brüt ücretin ise 33.807 TL olması bekleniyor.Yüzde 35 artış durumunda, net ücretin 29.841 TL'ye, brüt ücretin ise 35.107 TL'ye ulaşacağı hesaplanıyor.Yüzde 40 zam halinde ise 2026 yılında net asgari ücretin 30.946 TL, brüt ücretin ise 36.407 TL seviyesine yükselmesi tahmin ediliyor.