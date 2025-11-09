Trump'ın Konut Projesi! 50 Yıl...

ABD'de ev sahipliği yeniden tanımlanabilir...Federal Konut Finansman Ajansı Direktörü Bill Pulte, Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Trump'ın '50 yıllık ipotek kredilerine' ilişkin hamlesini duyurdu.Açıklamada, Trump yönetiminin ev sahibi olmayı daha uygun hale getirmek için yeni bir girişimde bulunduğu aktarıldı.Buna göre, tasarlanmış yeni bir 50 yıllık ipotek ürünü 'üzerinde çalışıldığı' doğrulandı.Donald Trump yönetimi, 50 yıllık ipotekler getirmeyi planlıyor...Trump'ın 50 yıllık ipotek planını değerlendiren yetkililer, bu hamlenin, rekor maliyetlerle karşı karşıya kalan Amerikalı alıcılar için konut piyasasını yeniden şekillendirebileceğini aktarıyor.Pulte, X'ten yaptığı paylaşımda, 'Başkan Trump sayesinde, 50 yıllık ipotek üzerinde çalışıyoruz - oyunun kurallarını tamamen değiştirecek bir proje.' ifadelerine yer verdi.Öte yandan, Trump'ın 50 yılı kapsayan ipotek kredileri bazı kesimler tarafından olumlu karşılanırken bazı kesimler tarafından ise eleştirildi.Trump'ın konut projesine, 'Başkan Trump, gençlerin daha düşük aylık ödemelerle ev satın almasını kolaylaştırmak için 50 YILLIK İPOTEKLERİ normalleştirme niyetini açıklayacak gibi görünüyor.' şeklinde yorumlar yapıldı.Trump ise Truth Social'ın bu girişimi Franklin D. Roosevelt'in Yeni Düzen dönemindeki 30 yıllık ipotek standardına benzettiği mesajını paylaştı.