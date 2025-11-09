İşte Altın Fiyatları!

Altın yatırımcıları ve ekonomi gündemini yakından takip edenler, 9 Kasım 2025 Pazar günü altın fiyatlarını merak ediyor. Küresel piyasalarda ABD'den gelen ekonomik verilerin karışık seyretmesi ve tahvil getirilerindeki gerileme, ons altın fiyatını yukarı yönlü destekliyor. Uzmanlara göre, Fed'in faiz indirim sürecine dair beklentiler güçlenirken, yatırımcıların güvenli liman talebi de altına olan ilgiyi artırıyor. İşte anlık altın fiyatları ve piyasadaki son gelişmeler.Gram altın alış fiyatı 5.433,33 TLGram altın satış fiyatı 5.434,09 TLÇeyrek altın alış fiyatı 9.171,00 TLÇeyrek altın satış fiyatı 9.245,00 TL18.341,00 TL18.479,00 TL36.570,00 TL36.829,00 TLAltın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarındaki son düşüşlerin geçici bir dinlenme süreci olduğunu belirterek yatırımcılara önemli tavsiyelerde bulundu. Memiş'e göre, Kasım ayı altın almak için fırsat ayı olurken, Ocak 2026 itibarıyla yeni bir yükseliş trendi başlayacak.Uzman isim, son günlerde gram altın ve ons altın fiyatlarında yaşanan dallanmalara dikkat çekerek şunları söyledi: “Altın tarafında bir dinlenme süreci var. Gram altın ve ons altın şu anda 3.980 – 4.000 dolar aralığında seyrediyor. Merkez Bankası alımlarını durdurduğu için gram altında düşüş yaşanıyor. Yatırımcılar ‘Ons altın yükseliyor ama gram altın neden düşüyor?' diye soruyor. İşte bu fark, Merkez Bankası etkisinden kaynaklanıyor.”Memiş, küresel ekonomide yaşanan dalgalanmaların “yapay” olduğunu vurguladı: “Küresel piyasalarda bilinçli bir köpük oluşturuluyor. ABD'deki hükümet krizi, aslında piyasaları manipüle etmek için kullanılıyor. Amerikan hükümeti kapalı, maaşlar ödenemiyor, bazı üsler kapanma riskiyle karşı karşıya. Bu süreç bilerek uzatılıyor, küresel piyasalarda gerginlik yaratılıyor.Memiş, Kasım ayının yatırımcı açısından olumlu geçeceğini belirterek, kısa vadeli dalgalanmaların panik nedeni olmaması gerektiğini vurguladı: “Kasım genelde iyi geçecek, çok gergin olmaya gerek yok. Vatandaşlar imkânı varsa düşen değerleri fırsat bilip alım yapabilir. Kenarda beklemek en doğru strateji. Aralık ayında yıl sonu pozisyon kapatm aları olacak, Ocak ayında ise yeniden bir hikâye başlayacak.”Memiş ayrıca, “Kasım sakin, Ocak hareketli geçecek” diyerek 2026'nın ilk çeyreğinde altın piyasasında yeniden yükselişin başlayacağını öngördü.