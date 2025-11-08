Beykoz'da dehşete düşüren olay! Denizde erkek cesedi bulundu

  • USD: 42,05 - 42,12
Beykoz Paşabahçe açıklarında denizde bir erkek cesedi bulundu. Sahil güvenlik ekipleri tarafından çıkarılan ceset incelemek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Beykoz'da dehşete düşüren olay! Denizde erkek cesedi bulunduŞüpheli, olay, sabah saatlerinde Paşabahçe açıklarında meydana geldi. Denizde hareketsiz halde bir kişiyi gören vatandaşlar durumu polis ve sahil güvenlik ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLEMEDİ

Ekipler tarafından sudan çıkarılan erkek şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından, ceset, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.