Silah kaçakçılarına operasyon: 15 gözaltı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

Ekleme: 7.11.2025 - 21:55 Güncelleme: 7.11.2025 - 22:14 / Editör: Damla Demirkaya Şen
Silah kaçakçılarına operasyon: 15 gözaltıAlınan bilgilere göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah ticareti yaptığı öğrenilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Yapılan takibin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında E.H., R.K., K.Y., M.G., R.O., A.C.G., C.B.'nin de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 9'u serbest bırakılırken, Y.S., Ö.K., C.C., A.İ.B. ve K.G. adlı 5 kişi tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.