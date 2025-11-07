Beklenen Araç Türkiye'de!

Toyota, ilk nesilden itibaren coupe formuyla segmentine farklı bir soluk getiren C-HR modelinin en üst donanım seviyesi olan GR SPORT versiyonunu Türkiye pazarında satışa sundu. Motor sporları ruhundan esinlenen tasarım detayları ve zengin donanım özellikleriyle öne çıkan yeni Toyota C-HR Hybrid GR SPORT, kasım ayı fiyat listesinde yerini aldı.Ürün gamının zirvesinde konumlanan 1.8 litrelik hibrit motora sahip Toyota C-HR Hybrid GR SPORT e-CVT versiyonunun satış fiyatı 2.562.000 TL olarak belirlendi. Modelin diğer versiyonları olan 1.8 Hybrid Flame e-CVT 1.995.000 TL, 1.8 Hybrid Passion e-CVT 2.289.000 TL, 1.8 Hybrid Passion X-Sport e-CVT 2.436.000 TL ve 1.8 Hybrid Passion X-Style e-CVT 2.559.000 TL'den satışa sunuluyor.Sportif donanım seviyesi, gücünü 140 HP üreten 5. nesil 1.8 litrelik hibrit motordan alıyor. GR SPORT, standart C-HR Hybrid modelinin sportif çekiciliğini bir adım daha ileriye taşıyor.Tasarımda ilk dikkat çeken detaylar arasında GR logolu, sportif lake siyah ön ızgara yer alıyor. Kabin içinde ise heyecan verici detaylar devam ediyor. GR logolu vegan deri direksiyon, kırmızı dikişlere sahip döşemeler ve kabartmalı GR logolarıyla süslenmiş deri ve süet spor koltuklar bu versiyonun karakterini belirliyor.Yeni C-HR Hybrid GR SPORT, donanım açısından oldukça iddialı bir paket sunuyor. Araçta standart olarak Termal Yalıtımlı Panoramik Cam Tavan, Parabola Tasarımlı LED Ön Farlar, Toyota C-HR imzalı LED Arka Farlar ve “shift by wire” Elektronik Vites bulunuyor. Teknoloji tarafında ise 12.3 inç Toyota Touch Multimedya Sistemi, 12.3 inç Dijital Renkli Gösterge Ekranı, Entegre Navigasyon Sistemi ve Kablosuz Şarj Ünitesi gibi özellikler yer alıyor.Konfor ve görselliği artıran diğer özellikler arasında 19 inç Alüminyum Alaşımlı Jantlar, Çift Renkli Gövde, Elektrikli Bagaj Kapağı, 64 Renkli Gelişmiş Ambiyans Aydınlatma Sistemi, Elektrikli Ayarlanabilir Hafızalı Sürücü Koltuğu ve Isıtmalı Sürücü/Yolcu Koltuğu sayılıyor.Ayrıca 360 Derece Panoramik Görüntü Monitörü, Gelişmiş Otomatik Park Sistemi, Akıllı Şerit Değiştirme Asistanı, Direksiyon Isıtma, Dijital İç Dikiz Aynası ve Ön Cama Yansıtmalı Renkli Göstergeler gibi üst düzey teknolojik özellikler de sunuluyor. Konser kalitesinde ses deneyimi için 9 Hoparlörlü JBL Premium Ses Sistemi de standart donanım listesinde yer alıyor.Güvenlik tarafında ise Toyota C-HR Hybrid GR SPORT, sınıfının en kapsamlı sistemi olan Toyota Safety Sense 3 ile birlikte geliyor. Park ve Sürüş Asistanlarını entegre eden T-Mate güvenlik özellikleri kaza riskini azaltıyor.Sistem; Ön Çarpışma Önleyici (PCS), Adaptif Hız Sabitleme Sistemi (ACC), Otomatik Yanan Uzun Farlar (AHB), Akıllı Şerit Takip Sistemi (LTA), Acil Durum Sürüş Durdurma Sistemi (EDSS), Geri Görüş Kamerası, Güvenli Çıkış Asistanı, Geri Manevra Uyarı Sistemi ve Kör Nokta Uyarı sistemi gibi birçok asistanı bünyesinde barındırıyor.