Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

AFAD duyurdu! Hatay'da deprem

AFAD'ın verilerine göre Hatay'ın Defne ilçesinde saat 15.35'te 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Ekleme: 7.11.2025 - 15:58 Güncelleme: 7.11.2025 - 15:59 / Editör: Fehmi Öztürk
Hatay'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Defne ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 13.22 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.