Gaziantep'te feci kaza! Aynı aileden 3 kişi can verdi

Kahramanmaraş Gaziantep eski yolunda meydana gelen kazada sürücüsünün kimliği ve plakası henüz bilinmeyen bir otomobil önünde seyreden TIR'a arkadan çarptı. TIR'ın altına giren otomobil ezilip hurdaya dönerken araçta bulunan Cemile, Nuri ve Rahime Akkurt olay yerinde yaşamını yitirdi.Kaza ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Feci şekilde hayatını kaybeden 3 kişinin cansız bedenleri otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.