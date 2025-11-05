Ülkede tayfun felaketi! Can kaybı 66'ya ulaştı

Filipinler Sivil Savunma Ofisi (OCD) tarafından yapılan açıklamaya göre; ülkede pazar gününden bu yana etkili olan Kalmaegi Tayfunu nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 66'ya yükseldi. Açıklamada, en az 10 kişinin yaralandığı, 26 kişinin ise kayıp olduğu kaydedildi.Yetkililer, Cebu eyaletinde 49 kişinin yaşamını yitirdiğini ve ülke genelinde 700 binden fazla kişinin de tayfundan etkilendiği aktardı.