Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor! Yapmayan 5 bin 856 TL ödeyecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, şehirlerarası yollarda tüm yolcu ve eşya taşıyan araçlar için kış lastiği takmanın zorunlu hale geldiğini duyurdu.Yeni düzenleme, Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile yürürlüğe girdi ve kış lastiği uygulamasının kapsamını netleştirdi.Buna göre; şehirlerarası yollarda faaliyet gösteren tüm yolcu ve yük taşıyan araçlar, 15 Kasım – 15 Nisan tarihleri arasında kış lastiği kullanmak zorunda.Kurala uymayan sürücüler trafik cezası ile karşılaşacak.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, kış lastiği takmayan sürücülere uygulanacak cezanın 5.856 TL olduğunu açıkladı.Yetkililer, ülke genelinde denetimlerin Ulaştırma ekipleri ve Emniyet birimleri tarafından sıkı şekilde yürütüleceğini bildirdi.Zorunluluk, ticari taşıtları kapsıyor:-Otobüs-Minibüs-Kamyon-Çekici-Tanker-Kamyonet ve panelvan gibi hafif ticari araçlar.