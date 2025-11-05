Japonya'da Durum Kontrolden Çıktı!

Uluslararası haber ajansı Reuters'da yer alan habere göre, Japon ordusu, yerel makamların baş edemediği artan ayı saldırıları dalgası üzerine yapılan acil talep sonrası, çarşamba günü Japonya'nın dağlık kuzey bölgelerine asker gönderdi.Askerlerin konuşlandırılmasıyla ayılara karşı operasyon ilk olarak Kazuno kasabasında başladı. Kazuno halkı haftalardır çevresini saran sık ormanlara girmemeleri, hava karardıktan sonra evlerinden çıkmamaları ve evlerinin yakınında yiyecek arayan ayıları uzak tutmak için çan taşımaları yönünde uyarılıyordu.Askerler, ayıların yakalanmasında kullanılan kafes tuzakların taşınması, kurulması ve denetlenmesine yardımcı olacak, ancak ayıların öldürülmesi, bu amaç için daha uygun silahlara sahip eğitimli avcılar tarafından gerçekleştirilecek.Yaklaşık 30 bin nüfusa sahip, kaplıcaları, etkileyici manzaraları ve tatlı elma çeşitleriyle tanınan Kazuno'da başlayan operasyonun ardından askerlerin, Odate ve Kitaakita şehirlerine yönelmesi planlanıyor.Bu görevin ayın sonuna kadar sürmesi bekleniyor.Japonya Çevre Bakanlığı verilerine göre, nisan ayından bu yana Japonya genelinde 100'den fazla ayı saldırısı yaşandı ve bu saldırılarda 12 kişi hayatını kaybetti. Bu Japonya için rekor seviyede bir sayı. Ölümlerin üçte ikisi, Kazuno'nun bulunduğu Akita vilayeti ile komşusu Iwate'de meydana geldi.Kazuno Belediye Başkanı Shinji Sasamoto, zırhlı yeleklerle donatılmış, ellerinde büyük haritalar bulunan ve askeri kamyon ile birkaç cip içinde kasabaya gelen yaklaşık 15 askeri karşıladıktan sonra, 'Kasaba halkı her gün bu tehlikeyi hissediyor. İnsanların yaşam tarzı etkilendi; dışarı çıkmayı bıraktılar, etkinlikler iptal edildi.' ifadelerini kullandı.Akita yetkilileri, bu yılki ayı görülme sayısının geçen yıla göre altı kat artarak 8 bini aştığını bildirmişti. Bu durum üzerine, geçen hafta Akita Valisi Kenta Suzuki, Japonya Öz Savunma Kuvvetlerinden (SDF) yardım talebinde bulunmuştu.Kabine Baş Sekreteri Kihara Minoru ise, Japonya'nın kuzeyindeki yerleşim yerlerinde sayıları gittikçe artan ayıların ülkede ciddi bir güvenlik sorununa dönüştüğünü ifade etmişti.