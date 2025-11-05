HAC KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ SORGULAMA | Diyanet ile 2026 e-Devlet Hac sonuçları ve isim listeleri açıklandı!

Hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitmek için başvuruda bulunan 1 milyon 799 bin 835 hacı adayının heyecanla beklediği 2026 hac kura sonuçları açıklandı. Diyanet İşleri Başkanlığı, sonuçları e-Devlet aracılığıyla erişime açtı. Kura çekimine katılan adaylar, "Hac İşlemleri" bölümünden hak sahiplerini kontrol edebiliyor. Bu yıl Türkiye’den 84 bin 942 hacı adayı kutsal yolculuğa çıkacak. Kura için başvuruda bulunan adaylar, sonuçların açıklanmasıyla gözlerini kesin kayıt süreçlerine çevirdi.

2026 hac kura sonuçları açıklandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen kura çekimi sonrasında, bu yıl 84 bin 942 kişi kutsal topraklara gitmeye hak kazandı. Kuraya katılan toplam 1 milyon 799 bin 835 aday, sonuçlarını e-Devlet üzerinden 'Hac İşlemleri' ekranından T.C. kimlik numaraları ile öğrenebiliyor.2026 HAC KURA SONUÇLARI ERİŞİME AÇILDI!Hacı adayları, Hac kura sonuçlarını 20.00'den itibaren e-Devlet ekranında erişime açıldı. Sonuçlar ve isim listesi kontrol edilebilecek. Kesin kayıt tarihi öncesinde belirlenen asil ve yedek listelerine göre kayıtlar alınacak.HAC KURA SONUÇLARI SORGULAMAHacı adaylarının gerçekleştirdikleri ön kayıtların ardından, 2026 yılı hac kura sonuçları e-Devlet üzerinden belli oluyor. Hacı adayları 'Hac İşlemleri' dijital hizmeti üzerinden kura sonuçlarına erişebilecek.2026 HAC KESİN KAYITLARI NE ZAMAN?Hac kura sonuçları açıklandı! Kayıt işlemleri 11-21 Kasım 2025 tarihleri arasında yapılacak. Bu tarihlerde kesin kaydını yaptırmayan adayların yerine, 27 Kasım 2025 itibarıyla kura sırası gözetilerek ek kayıtlar alınacak. 2026 hac yolculuğu ise 18 Nisan 2026 tarihinde ilk kafilenin yola çıkmasıyla başlayacak, son kafile 22 Mayıs 2026'da kutsal topraklara hareket edecek.