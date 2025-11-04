Trafikte yeni düzenleme! Bugün yürürlüğe giriyor

Yeni yönetmelikle birlikte; bisiklet, elektrikli bisiklet, motorlu bisiklet ve motosiklet sürücülerinin, mevcut koruma başlığı (kask) zorunluluğuna ek olarak koruyucu gözlük takması da mecburi hale getirildi. Bu kural, 2001 yılı sonrası üretilen T3 kategorisindeki traktör kullanıcılarını da kapsıyor.Ayrıca, hem sürücülerin hem de yolcuların koruyucu eldiven kullanması da zorunlu kılındı. Bu zorunluluktan sadece üç tekerlekli yük motosikletleri (triportörler) ve karoseriyle korunan (kabinli) araçlar muaf tutulacak.Değişiklik, sadece koruyucu ekipmanlarla sınırlı kalmadı. Sürücü belgesi ve araç tescil işlemlerine ilişkin teknik düzenlemeler de güncellendi.Yeni sisteme göre, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), ihtiyaç duyduğu sürücü sicil ve tescil verilerini artık elektronik sistemler üzerinden diğer kamu kurumları, meslek kuruluşları veya özel hukuk tüzel kişilerinden anlık olarak temin edebilecek. Bu dijitalleşme adımıyla, vatandaşların işlemlerinin daha hızlı ve güvenli yapılması hedefleniyor.Trafikte can güvenliğini sağlamak amacıyla getirilen yeni kurallara uymayanlar, idari para cezasıyla karşı karşıya kalacak. Koruyucu gözlük, eldiven veya kask gibi zorunlu ekipmanları eksik olan sürücülere 993 lira para cezası uygulanacak.İçişleri Bakanlığı yetkilileri, yeni yönetmeliğin temel amacının trafik kazalarındaki yaralanma ve can kayıplarını en aza indirmek olduğunu vurguladı. Uzmanlar ise özellikle motosiklet ve bisiklet kullanıcıları arasında sıkça yaşanan kafa ve göz yaralanmalarının, bu yeni kuralların yaygınlaşmasıyla önemli ölçüde azalacağı görüşünde.