Boşanma aşamasındaki eşi dehşeti yaşattı! Genç kadın KADES'le kurtuldu

Aksaray'daki olay, Taşpazar Mahallesi 830. Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, N.B. isimli kadın, kız kardeşi ile birlikte boşanma aşamasındaki eşiyle ilgili görüşmek üzere iş hanında bulunan avukatının ofisine geldi.BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİ DEHŞETİ YAŞATTIAvukatla yapılan görüşmenin ardından yine kız kardeşiyle iş hanından çıkan N.B., eve gitmek için otomobiline bindi. Bu sırada aracın önüne geçen N.B.'nin boşanma aşamasındaki kocası S.B., konuşmak istediğini belirterek kadına araçtan inmesini söyledi. Araçtan inmeyerek kapıları kilitleyen kadın kaçmak istediği sırada adam aracın kapı camına yumruk atarak kırdı.GENÇ KADIN KADES'LE KURTULDUKorkan N.B. ve kız kardeşi ise hemen telefonlarından KADES uygulamasının acil butonuna bastı. İhbarın İl Emniyet Müdürlüğü Haber Merkezine düşmesiyle olay yerine ivedilikle polis ekipleri sevk edildi.Kısa sürede olay yerine gelen asayiş ekipleri, kadını alarak polis aracına bindirdi.GÖZALTINA ALINDIArdından S.B. ile görüşen polis adamı sakinleştirirken, kadının şikayetçi olması üzerine S.B. gözaltına alınarak polis aracına bindirildi. Kadın ve boşanma aşamasındaki eşi, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.