Altında sert düşüş! Fiyatları bir anda çakıldı

Haftalardır rekorlara doymayan altın fiyatlarındaki düşüş yeni haftada da devam ediyor. Dün toparlanmaya eğilimi gösteren altın fiyatları 4 Kasım Salı gününü yine düşüşle açtı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 4 Kasım Salı 2025 altın fiyatları...

Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. 52 haftadır yukarı yönlü bir ilerleyiş gösteren altın fiyatları güne yine düşüşle başladı. Dün toparlanma eğiliminde olan altın fiyatları bir anda çakıldı. Dün günü 5 bin 425,67 TL'den açan gram altın, bugün 5 bin 385,42 TL seviyesine kadar geriledi. Çeyrek altın ise 9 bin 083,00 TL seviyesinden işlem görüyor. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 4 Kasım altın fiyatları...Alış: 5.384,66Satış: 5.385,42Alış: 9.000,00Satış: 9.083,00Alış: 18.000,00Satış: 18.155,00Alış: 35.890,00Satış: 36.166,00Alış: 3.988,39Satış: 3.988,89