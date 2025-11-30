Hong Kong'da Milli Yas!

Çin, Hong Kong Özel İdare Bölgesi Tai Po ilçesindeki 128 kişinin yaşamını yitirdiği site yangınında hayatını kaybedenlerin yasını tutuyor. Geçtiğimiz çarşamba günü yaşanan yangında hayatını kaybedenler için dünden itibaren 3 gün yas ilan edildi. Arama ve kurtarma çalışmaları sürerken naaşı teşhis edilemeyenler ve kayıplar dahil 200 kişinin durumu belirsizliğini koruyor.