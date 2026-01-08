Venezuela Faturayı Açıkladı! 100 Ölü...

Venezuela İçişleri Bakanı Diosdado Cabello, ülke basınına yaptığı açıklamada, ABD'nin ülkeye yönelik askeri müdahalesi sırasında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini ve evlerinde bulunan kadınların da yaralananlar arasında olduğunu belirtti. Cabello, “Ülkemize yönelik saldırı korkunçtu, bu bir gerçek ve bunu kimse gizleyemez. Şu ana kadar 100 ölü ve bir o kadar da yaralı var. Venezuela halkı soylu ve cesur bir halktır” ifadelerini kullandı.Çatışmayla ilgisi olmayan sivillerin yaşamını yitirdiğini kaydeden Cabello, baskın sırasında Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun eşinin başından, Maduro'nun ise bacağından yaralandığını aktardı. Cabello, “Silahlı Kuvvetler'deki yoldaşlarımız, Venezuela'daki Kübalı kardeşlerimiz, polis personeli, evlerinde uyurken bir anda saldırıya maruz kalıp öldürülen arkadaşlarımız vardı” dedi.