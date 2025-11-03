İsrail GKRY İttifakından Küstah Proje!

İsrail merkezli Ynet haber sitesinde yer alan habere göre, İsrail'in Karish, Tanin ve Katlan doğalgaz sahalarını işleten Energean şirketi, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki (GKRY) Cyfield grubu ile Güney Kıbrıs'a doğalgaz boru hattı kurmak için ön mutabakat zaptı imzaladı.Haberde, anlaşmanın hayata geçirilmesinin GKRY ve İsrail hükümetinin onayına tabi olacağı bildirildi.Ynet'e göre, proje tamamlandığında, GKRY, İsrail'in gaz ihraç ettiği üçüncü ülke olacak.Haber sitesi, küstah bir dil kullanarak bu projenin 'Türkiye'ye karşı bölgesel bir hamle' olduğunu iddia etti.Ynet, Tel Aviv yönetiminin küstah planının, 'İsrail'in Türkiye'ye karşı GKRY ve Yunanistan ile olan ittifakını güçlendirmek açısından önemli olduğunu' vurguladı.İsrail Enerji ve Altyapı Bakanı Eli Cohen proje hakkında, 'GKRY'ye gaz satışı, İsrail'in bölgedeki konumunu güçlendirecek, bölgemizde istikrar ve refahı artırmaya yardımcı olacak ve devlete milyarlarca şekel gelir sağlayacak. İsrail gazının ihracat hedeflerini genişletmeyi sürdürmeyi planlıyorum.' ifadelerini kullandı.Energean CEO'su Mathios Rigas da, 'Anlaşma, GKRY'nin enerji izolasyonunu azaltmak için pratik ve etkili bir çözüm sunuyor; komşu bir kaynaktan doğrudan doğalgaz erişimi sağlayarak bölgesel enerji iş birliğini güçlendiriyor ve daha temiz, sürdürülebilir bir enerji geçişini destekliyor.' dedi.Cyfield Grup CEO'su George Chrisokos ise, 'Energean ile iş birliği GKRY'nin enerji geleceğini değiştirebilir. Doğalgaza erişim, daha temiz ve verimli elektrik üretimi sağlayacak, tüketici maliyetlerini düşürecek ve ulusal emisyon azaltım hedeflerinin gerçekleştirilmesine yardımcı olacak.' açıklamasında bulundu.