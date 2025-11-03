Hollanda'dan Siyonizme Rest!

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da bulunan ünlü konser salonu Concertgebouw, Yahudi toplumu için önemli bir bayram olan Hanuka konseri için iptal kararı aldığını duyurdu.Hanuka Konser Vakfı tarafından 14 Aralık'ta yapılması planlanan konserde İsrail ordusunun baş hazancısı Shai Abramson'un sahne alması planlandı. Yahudi cemaat tarafından İsrail ordusuyla ilişkili birinin sahneye davet edilmesi, konser salonu yönetimi tarafından olumsuz karşılandı.Concertgebouw Konser Salonu tarafından yayınlanan resmi açıklamada, vakıftan farklı bir şarkıcının konsere davet edilmesinin talep edildiği ancak vakfın Shai Abramson konusunda ısrarcı davrandığı belirtildi.Konser Salonu yönetimi, Abramson'un İsrail ordusundaki aktif rolü ve savaşın görünür bir temsilcisi olmasından dolayı sözleşmenin feshedildiğini duyurdu.Concertgebouw tarafından yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:'Hanuka Konser Vakfı, 14 Aralık'ta düzenledikleri Hanuka konserleri için İsrail Savunma Kuvvetleri Baş Hazancısı Shai Abramson'ı davet etmişti. Baş Hazancı olarak Abramson, İsrail Savunma Kuvvetleri'nde (IDF) kilit bir rol oynuyor ve resmi etkinliklerde İsrail Savunma Kuvvetleri'ni temsil ediyor. Abramson bu rolü aktif olarak üstleniyor. Concertgebouw için, IDF'nin tartışmalı bir savaşa aktif olarak dahil olması ve Abramson'ın bu savaşın görünür bir temsilcisi olması hayati önem taşıyor.Concertgebouw, Hanuka konserinin gerçekleşmesini sağlamak amacıyla bu yazdan beri vakıfla bu konu hakkında görüşmeler yürütüyor. Birkaç görüşme sırasında Concertgebouw, vakıftan farklı bir şarkıcının konsere dahil edilmesini talep etti. Ancak Hanuka Konser Vakfı, Abramson'ın performansında ısrarcı oldu. Ne yazık ki başka bir çözüm bulunamadı. Sonuç olarak Concertgebouw, vakıfla olan sözleşmesini feshetmek zorunda kaldı.'Ayrıca, 'İsrail Savunma Kuvvetleri'nin baş koro şefinin planladığı performans, misyonumuza, yani insanları müzik aracılığıyla birbirine bağlamaya taban tabana zıt.' denildi.