Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,44 yükselişle 11.019,60 puandan başladı.Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,24 değer kazanarak 10.971,52 puandan tamamladı.Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 48,08 puan ve yüzde 0,44 artışla 11.019,60 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,69, holding endeksi yüzde 0,57 yükseldi.Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 0,85 ile bilişim, tek gerileyen ise yüzde 0,72 ile turizm oldu.Küresel piyasalar, teknoloji şirketlerinin açıkladığı güçlü bilançolar ve ABD ile Çin arasındaki ticari gerginliğin azalmasının yarattığı olumlu etkilerle haftaya pozitif başladı.