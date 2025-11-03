Bir yanda soykırım bir yanda kış! İsrail Ateşkese rağmen Gazze'de barbarlığını sürdürüyor

Siyonist İsrail, 10 Ekim'de Gazze'de varılan ateşkese rağmen barbarlığını sürdürüyor. Birçok kez ateşkesi ihlal eden İsrail ordusu, masum Filistinlileri öldürmeye ve yardımları kısıtlamaya devam ediyor. Defalarca yerlerinden edilen yüz binlerce Filistinli, savaş koşullarının yanı sıra sertleşen hava koşullarıyla da mücadele ediyor. Filistinliler, İsrail'in moloz yığınına çevirdiği Gazze'de barınak bulmak için zamanla yarışıyor. Yıkık dökük çadırlarda kışa hazırlanıyorlar. Bunlardan biri de evsiz ailesi için molozlardan topladığı tuğlaları çamurla birleştirerek geleneksel yöntemlerle küçük bir barınak inşa eden beş çocuk babası Halid el-Dahduh. Al Jazeera'ya konuşan Dahduh, 'Kış geldiği için bir ev inşa etmeye çalıştık. Sadece birkaç sıra tuğla örebildik. Çimento olmadığı için çamurdan ilkel bir yapı inşa ettik. Gördüğünüz gibi, çadırların aksine bizi soğuktan, böceklerden ve yağmurdan koruyor' dedi.Tüm bu zorlukların yanında ateşkese rağmen İsrail saldırıları da sürüyor. Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere, enkazdan çıkarılan 3 kişi ile yeni saldırılarda hayatını kaybeden 4 kişinin cansız bedeni ve 6 yaralının ulaştığı belirtildi. Ateşkesin başlamasından bu yana İsrail saldırılarında toplam 236 kişinin hayatını kaybettiği, 600 kişinin yaralandığı ve enkaz altından 502 cansız bedenin çıkarıldığı kaydedildi. Ortopedi cerrahı Graeme Groom, görev yaptığı Gazze'de atılması gereken ilk adımın saldırıların durdurulması olduğunu belirterek, 'Ateşkes olduğunu söylemek çok güzel ancak bombalamaların devam ettiği bir ateşkes, ateşkes değildir' İfadelerini kullandı.Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün İstanbul'da düzenlenecek Gazze konulu toplantıya ev sahipliği yapacak. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre toplantı, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Pakistan, Suudi Arabistan, Ürdün dışişleri bakanlarının katılımıyla düzenlenecek. Toplantıda, Gazze'deki ateşkesle ilgili son gelişmeler ve insani durum ele alınacak. Bakan Fidan'ın toplantıda, İsrail'in ateşkesi sona erdirmek için bahaneler ürettiğine dikkati çekmesi ve İsrail'in provokatif eylemlerine karşı uluslararası toplumun kararlı duruş sergilemesi gerektiğine değinmesi bekleniyor. Fidan, Filistin halkının meşru haklarının ve iki devletli çözüm vizyonunun muhafaza edilmesinin önemine değinecek.