Bakanlıktan 8.668 TL destek müjdesi: 60 gün içinde başvuran alabilecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, istihdama katılımı teşvik etmek amacıyla 2025 yılı için yeni bir sosyal yardım programını uygulamaya koydu.Program kapsamında, İŞKUR aracılığıyla işe yerleşen sosyal yardım faydalanıcılarına tek seferlik 8.668 TL “İşe Başlama Yardımı” ödemesi yapılacak.Destekten yararlanmak isteyen vatandaşların, SGK kayıtlarının yapılmasının ardından 60 gün içinde başvuruda bulunmaları gerekiyor.Bu destekle amaçlanan, özellikle dar gelirli bireylerin iş hayatına geçiş sürecinde karşılaştıkları maddi zorlukların hafifletilmesi ve çalışma hayatına uyumlarının kolaylaştırılması.2025 yılı için belirlenen brüt asgari ücretin üçte biri üzerinden hesaplanan bu ödeme, her kişi için yılda yalnızca bir kez verilecek.Bu destekten yararlanmak isteyen adayların, SGK girişinin yapılmasının ardından 60 gün içinde ikamet ettikleri ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na (SYDV) şahsen başvuruda bulunmaları gerekiyor.Başvuru sırasında kimlik kartı, SGK işe giriş belgesi ve İŞKUR yerleştirme belgesi yeterli olacak. Eksik belgeyle yapılan başvurular ise geçersiz sayılacak.İşe giren vatandaşların mevcut yardımlarının kesilmeyeceğini belirten Bakanlık, Şartlı Eğitim Yardımı (ŞEY) ve Şartlı Sağlık Yardımı (ŞSY) gibi desteklerin bir yıl boyunca devam edeceğini duyurdu. Bu düzenlemeyle, yeni işe başlayan vatandaşların gelir geçiş döneminde ekonomik zorluk yaşamaması hedefleniyor.8.668 TL'lik tek seferlik ödeme, işe yeni başlayan bireylerin ulaşım, kıyafet, yemek ve diğer ilk ay masraflarını karşılamalarına yardımcı olacak.“İşe Başlama Yardımı” desteği, iş gücüne ilk kez katılan ya da uzun süre işsiz kalan sosyal yardım yararlanıcılarınıkapsıyor. Başvurular yalnızca SYDV'ler üzerinden alınırken, ödemeler PTT veya banka hesapları aracılığıylagerçekleştirilecek.