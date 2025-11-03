  • USD: 41,98 - 42,05
Altın fiyatları toparlanmaya başladı! Gram altın bu seviyeyi gördü

Altın fiyatları toparlanmaya başladı! Gram altın bu seviyeyi gördüHaftalardır rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları bir anda düşüşe geçti. 3 haftadır süren düşüşler yeni haftada kendini toparlamaya başladı. 3 Kasım Pazartesi gününde ons altın 4 bin dolar seviyesinin üzerine çıktı. Gram altın 5 bin 425,67 TL, çeyrek altın ise 9 bin 243,00 TL seviyesinden işlem görüyor. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 3 Kasım altın fiyatları...


3 KASIM 2025 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 5.424,91
Satış: 5.425,67

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 9.158,00
Satış: 9.243,00

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 18.316,00
Satış: 18.474,00

TAM ALTIN FİYATI

Alış: 36.520,00
Satış: 36.801,00

ALTIN/ONS FİYATI

Alış: 4.012,47
Satış: 4.013,04

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

Alış: 5.110,60
Satış: 5.347,26