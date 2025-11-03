Altın fiyatları toparlanmaya başladı! Gram altın bu seviyeyi gördü

Yatırımcıların gözü kulağı altın fiyatlarında. 52 haftalık yükselişini sonlandıran altında sert düşüşler yaşandı. 3 Kasım Pazartesi gününde ise altın fiyatları kendini toparlamaya başladı. Gram altın 5 bin 425,67 TL seviyesini gördü. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 3 Kasım altın fiyatları...

Haftalardır rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları bir anda düşüşe geçti. 3 haftadır süren düşüşler yeni haftada kendini toparlamaya başladı. 3 Kasım Pazartesi gününde ons altın 4 bin dolar seviyesinin üzerine çıktı. Gram altın 5 bin 425,67 TL, çeyrek altın ise 9 bin 243,00 TL seviyesinden işlem görüyor. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 3 Kasım altın fiyatları...Alış: 5.424,91Satış: 5.425,67Alış: 9.158,00Satış: 9.243,00Alış: 18.316,00Satış: 18.474,00Alış: 36.520,00Satış: 36.801,00Alış: 4.012,47Satış: 4.013,04Alış: 5.110,60Satış: 5.347,26