Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'in batı kesimlerinde kuvvetli, Ege'nin güney kıyıları ile Edremit Körfezi çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. İç kesimlerde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.Meteoroloji tarafından Muğla için 'turuncu', İzmir, Antalya, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Denizli ve Manisa için 'sarı' alarm verilerek sağanak uyarısında bulunuldu.Hava sıcaklığının, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege kıyıları ve Batı Akdeniz'de yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.Son tahminlere göre il il beklenen sıcaklıklar ve hava durumu şöyle:ANKARA: 15, Parçalı, yer yer çok bulutluİSTANBUL: 17, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİZMİR: 18, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıBURSA: 14, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKOCAELİ: 18, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurluÇANAKKALE: 16, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıEDİRNE: 13, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıA.KARAHİSAR: 13, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDENİZLİ: 16, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMUĞLA: 13, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer çok kuvvetli olmak üzere, aralıklı kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıADANA: 25, Parçalı ve az bulutluANTALYA: 20, Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY: 20, Parçalı ve az bulutluISPARTA: 14, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR: 14, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKAYSERİ: 17, Parçalı ve az bulutluKONYA: 16, Parçalı, yer yer çok bulutluBOLU: 17, Parçalı, yer yer çok bulutluZONGULDAK: 23, Parçalı, yer yer çok bulutluSİNOP: 24, Parçalı, yer yer çok bulutluAMASYA: 17, Parçalı ve az bulutluSAMSUN: 23, Parçalı ve az bulutluTRABZON: 20, Parçalı ve az bulutluRİZE: 19, Parçalı ve az bulutluERZURUM: 9, Parçalı ve az bulutluKARS: 10, Parçalı ve az bulutluMALATYA: 7, Parçalı ve az bulutluVAN: 11, Parçalı ve az bulutluŞANLIURFA: 20, Parçalı ve az bulutluDİYARBAKIR: 15, Parçalı ve az bulutluGAZİANTEP: 17, Parçalı ve az bulutluMARDİN: 16, Parçalı ve az bulutluSİİRT: 16, Parçalı ve az bulutlu