Antalya Büyükşehir'deki rüşvet soruşturması Alanya’ya sıçradı: Paralar döviz büroları üzerinden aklandı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in de tutuklu bulunduğu soruşturma Alanya’ya da sıçradı. Soruşturma kapsamında, yasa dışı yollarla elde edilen paraların döviz büroları aracılığıyla aklandığı ve bu paranın bir kısmının da altına çevrildiği iddiaları gündeme geldi.

İddialara göre, Antalya Büyükşehir Belediyesinden ihale alan bazı firmalar, hak ediş ödemelerini alabilmek için Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek'e 195 milyon lira rüşvet vermişti. Bu paraların döviz büroları üzerinden aklanmaya çalışıldığı, bir kısmının da altına çevrildiği ileri sürülmüştü.Edinilen bilgiye göre, rüşvet çarkı içerisinde yer alan Antalya'daki döviz bürosu, Alanya'daki bir döviz bürosuyla ortak hareket etti.Antalya Emniyet Müdürlüğü ve MASAK ekipleri yaptıkları araştırmaların ardından Alanya'daki döviz bürosunun sahibi ve beraberindeki 2 kişi düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı.Döviz bürosundaki bilgisayarlar ve materyallere el konulurken döviz bürosu sahibin mal varlıklarına da el konulduğu öğrenildi. İşlemlerinin ardından döviz bürosu sahibi serbest bırakılırken 2 kişinin sorgusunun devam ettiği edinilen bilgiler arasında.