Tokat'ta zehirlenme vakası! 19 öğrenci yediği tavuktan zehirlendi!

Tokat'ta Gaziosmanpaşa Ortaokulu'nda eğitim-öğretim gören 19 öğrenci, kentteki bir işletmeden sipariş ettikleri tavuk dürüm ve tükettikleri tatlının ardından rahatsızlandı. İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından yapılan öğrenciler hastaneye kaldırıldı