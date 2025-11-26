  • USD: 42,36 - 42,43
  • EURO: 49,04 - 49,12
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Tokat'ta zehirlenme vakası! 19 öğrenci yediği tavuktan zehirlendi!

Tokat'ta Gaziosmanpaşa Ortaokulu'nda eğitim-öğretim gören 19 öğrenci, kentteki bir işletmeden sipariş ettikleri tavuk dürüm ve tükettikleri tatlının ardından rahatsızlandı. İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından yapılan öğrenciler hastaneye kaldırıldı

Ekleme: 26.11.2025 - 21:21 Güncelleme: 26.11.2025 - 21:29 / Editör: Damla Demirkaya Şen
Tokat'ta zehirlenme vakası! 19 öğrenci yediği tavuktan zehirlendi!Edinilen bilgilere göre, öğrencilerden 8'i Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne, 11'i ise Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AYAKTA TEDAVİ EDİLDİLER

Hastanelerde ayakta tedavi edilen öğrenciler taburcu edildi. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, söz konusu işletmeden numune alındığı öğrenildi.

Tokat'ta zehirlenme vakası! 19 öğrenci yediği tavuktan zehirlendi!

RAPORLARDAN SONRA NETLİK KAZANACAK

Sağlık ekiplerinin raporlarının ardından kesin nedenin netlik kazanacağı bildirildi.

Tokat'ta zehirlenme vakası! 19 öğrenci yediği tavuktan zehirlendi!