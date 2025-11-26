Tokat'ta zehirlenme vakası! 19 öğrenci yediği tavuktan zehirlendi!
Tokat'ta Gaziosmanpaşa Ortaokulu'nda eğitim-öğretim gören 19 öğrenci, kentteki bir işletmeden sipariş ettikleri tavuk dürüm ve tükettikleri tatlının ardından rahatsızlandı. İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından yapılan öğrenciler hastaneye kaldırıldı
Edinilen bilgilere göre, öğrencilerden 8'i Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne, 11'i ise Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
AYAKTA TEDAVİ EDİLDİLER
Hastanelerde ayakta tedavi edilen öğrenciler taburcu edildi. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, söz konusu işletmeden numune alındığı öğrenildi.
RAPORLARDAN SONRA NETLİK KAZANACAK
Sağlık ekiplerinin raporlarının ardından kesin nedenin netlik kazanacağı bildirildi.
