Sevilen Uygulama Ücretsiz Oldu!

Adobe, fotoğraf ve grafik düzenleme yazılımı Photoshop'un tarayıcı tabanlı versiyonu için dikkat çekici bir kampanya başlattı. Şirket, kullanıcıların tarayıcı üzerinden çalışan Photoshop web sürümüne tam 12 ay boyunca tamamen ücretsiz erişebileceğini duyurdu.Bu kampanya sayesinde, dileyen herkes herhangi bir kredi kartı bilgisi vermeden profesyonel düzeyde düzenleme araçlarına ulaşma imkanı buluyor. Bu süre boyunca kullanıcılar, yazılımın yapay zeka (AI) destekli araçlar da dahil olmak üzere birçok önemli işlevselliğini kullanabiliyor. Program, geniş bir araç seti sunarak kullanıcıların grafik tasarım ihtiyaçlarını karşılayabilecek kapasitede olduğunu gösteriyor.Söz konusu fırsattan yararlanmak isteyen kullanıcıların, öncelikle Chromium tabanlı tarayıcılarda çalışan Adobe Photoshop uzantısını yüklemesi gerekiyor. Uzantı yüklendikten hemen sonra 12 aylık ücretsiz kullanım kolayca başlatılabiliyor.Şirket, bu deneme süresini başlatmak için kullanıcıların kredi kartı veya banka kartı bilgisi girmesine gerek olmadığını açıkça belirtiyor. Bu kolay erişim yöntemi, Adobe'nin bu kampanyayla hem web tabanlı ürünlerinin kullanımını artırmayı hem de geniş bulut servisleri ekosistemine daha fazla kullanıcı çekmeyi amaçladığını gösteriyor. Web versiyonunun güçlü performansı ve AI entegrasyonu, firmanın bulut tabanlı çözümlerine olan güvenini de pekiştiriyor.Bu ücretsiz erişim, özellikle ücretli Creative Cloud aboneliğini karşılayamayan ancak Photoshop'un temel özelliklerine ihtiyaç duyan amatör tasarımcılar, öğrenciler ve küçük içerik üreticileri için büyük bir fırsat yaratıyor.Adobe, bir yıllık cömert erişim sunarak, kullanıcıların web platformuna alışmasını sağlıyor ve bu platformun masaüstü uygulamasına güçlü bir alternatif olduğunu kanıtlamayı hedefliyor. Kullanıcılar, bu süreçte bulut tabanlı çalışma akışının avantajlarını deneyimleyerek, gelecekteki abonelik kararlarını bu deneyime göre verebilecek.