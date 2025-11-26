Samsun’da toprak altında kalan işçi yaralandı...

Alaçam'daki yeni hastane inşaat şantiyesinde, kepçe ile açılan yaklaşık iki metre derinliğindeki kanalda çalışan inşaat işçisi Ertan K'nin (44) üzerine, kanalın kenarındaki toprak kütlesi kaydı.ARKADAŞLARININ YARDIMIYLA ÇIKARILDIToprak altında kalan Kaya, mesai arkadaşlarının yardımıyla çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı işçi, Alaçam Devlet Hastanesi'ndeki kontrollerin ardından Bafra Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. İşçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.