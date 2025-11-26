  • USD: 42,36 - 42,43
  • EURO: 49,04 - 49,12
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kahramanmaraş’ta feci kaza: Otomobil kayalıklara çarptı! 1 ölü, 1 yaralı

Kahramanmaraş'ta kontrolden çıkan otomobil kayalıklara çarptı. Meydana gelen kazada Uzman Çavuş olarak görev yaptığı öğrenilen Ramazan Daylak yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, hamile eşinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Ekleme: 26.11.2025 - 23:19 Güncelleme: 26.11.2025 - 23:32 / Editör: Damla Demirkaya Şen
Kahramanmaraş’ta feci kaza: Otomobil kayalıklara çarptı! 1 ölü, 1 yaralıKaza, Nurhak- Elbistan karayolu Özcanlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Daylak'ın (28) kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak kayalıklara çarptı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kahramanmaraş’ta feci kaza: Otomobil kayalıklara çarptı! 1 ölü, 1 yaralı

Kazada sürücü ile hamile olan eşi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kahramanmaraş’ta feci kaza: Otomobil kayalıklara çarptı! 1 ölü, 1 yaralı

Yaralılardan Nurhak İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görev yaptığı öğrenilen Uzman Çavuş Ramazan Daylak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş’ta feci kaza: Otomobil kayalıklara çarptı! 1 ölü, 1 yaralı

Daylak'ın hamile olan eşinin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.