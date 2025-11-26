Atina kirli ittifakı açık açık itiraf etti! Yunanistan Türkiye’ye karşı olası bir savaşa hazırlanıyor

Yunanistan, İsrail ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile Türkiye'ye karşı ittifak kurduklarını açık açık dile getirdi. İsrail merkezli N12 kanalı, 'İsrail ve Yunanistan arasındaki ittifak, Türk tehdidi karşısında güçleniyor' başlıklı haberinde, Ankara'ya karşı kurulan ittifak hakkında Yunan yetkililerle röportaj gerçekleştirdi.N12'ye göre, İsrail ile Türkiye arasındaki gerilimin tırmanmasıyla birlikte Tel Aviv ve Atina son aylarda güvenlik ve diplomasi alanındaki iş birliklerini derinleştirdi. Yunan yetkililer N12'ye, iki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden ısındığını ve Türk tehdidi karşısında güvenlik iş birliğinin daha da sıkılaşacağını, büyük bir savunma anlaşması için görüşmelerin sürdüğünü bildirdi.Yunan yetkililer, 7 Ekim 2023 İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarından önce halk ve siyasi baskı nedeniyle ilişkilerin soğuduğunu açıkladı. Ancak 'bundan sonra İsrail ile Yunanistan arasındaki askeri iş birliğinin daha güçlü ve görünür olmasını' beklediklerini belirttiler.N12'ye göre, bunun göstergelerinden biri, Yunan yetkililerin 'Türklere mesaj' olarak nitelendirdiği, iki ülkenin Orta Doğu semalarında gerçekleştirdiği ortak hava tatbikatı ve hava savunma sistemleri ile Elbit'in PULS roket sistemlerini içeren, milyarlarca şekel değerindeki silah anlaşmasına dair haberler.Yunan savunma sanayi kaynakları N12'ye, '7 Ekim 2023 olayları bazı süreçleri geciktirdi ancak çatışmaların sona ermesiyle birlikte Yunanistan ile görüşmeler çok daha yoğun şekilde yeniden başladı.' ifadelerini kullandı.Yunan kaynaklar, İsrail'den alınan silahların Türkiye'ye karşı savunma amacı taşıdığını belirtti. Ayrıca Atina'nın silah anlaşmasını, ülkede 2027'de seçimlerin yapılacağı tarihten önce sonuçlandırmasının beklendiği ifade edildi.Habere göre, Yunanistan ile Türkiye arasındaki gerilim, son dönemde Ege Denizi'ndeki yetki alanları anlaşmazlığı nedeniyle arttı. Yunanlar, Ege Denizi'ndeki, karasularını 12 mile uzatmaya çalışıyor ancak Türkiye buna şiddetle karşı çıkıyor ve bunu resmen savaş nedeni (casus belli) olarak görüyor.Olası bir askeri çatışma sorulduğunda Yunan kaynaklar küstah ifadelerle şunları söyledi: 'Kaç ülkeyi işgal ettiklerine bak, bizle neden savaşmasınlar?'. Yunan kaynaklar, Yunanistan'ın korkusunun Akdeniz'deki adalardan birine yönelik bir 'Türk işgali' girişimi olduğunu ileri sürdü.N12'ye göre Doğu Akdeniz'de stratejik bir konumda bulunan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi de Türk karşıtı ittifakın bir parçası.İsrail'in eski GKRY Büyükelçisi Michael Harari, Doğu Akdeniz'deki gerilimin tam ölçekli bir savaşa dönüşme ihtimalinin olduğunu bildirdi. İsrail ve Türkiye'nin Suriye, Gazze ve Doğu Akdeniz olmak üzere üç farklı cephede karşı karşıya geldiğini ve bunun Tel Aviv ile Atina'yı birbirine yaklaştırdığını belirtti.Harari, 'Yunanistan ve GKRY Türkiye'den endişe duyarken, İsrail ve Türkiye de 2010'ların başında krizdeydi, bu nedenle Atina ile Tel Aviv ilişkilerinin güçlenmesi doğaldı. Bu ilişki 7 Ekim 2023 olayları sırasında daha da pekişti. Yunanistan ve GKRY stratejik ortaklığın dayanıklılığını gerçekten gösterdi.' ifadelerini kullandı.Yunan yetkililere göre İsrail ve Yunanistan, Türkiye'nin F-35 almasını önlemek için birlikte diplomatik baskı uyguluyor. Bu adımı 'tüm bölge için tehlikeli' olarak tanımlıyorlar. Aynı zamanda Tel Aviv ve Atina, ateşkes sonrası Gazze'de Türkiye'nin nüfuz kazanmasını engellemeye çalışıyor.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Türkiye'nin Gazze'de rol üstlenmesine karşı çıktığını açıkça belirtti. Yunan yetkililer ise İsrail'e destek verdiklerini söyleyerek, 'Türkiye'nin Gazze'de rol almasını istemiyoruz. Eğer bir rol elde ederlerse, bu hepimiz için bir başarısızlıktır' ifadelerini kullandı.Askeri bir gerilim durumunda Yunan yetkililer, İsrail, GKRY ve Fransa'dan askeri destek beklediklerini ancak diğer Batılı ülkelerin arkalarında durmayacağından korktuklarını belirtti.Yunan yetkililer, Türklerin imparatorluk kurduğunu iddia ederek, 'Türkleri sınırlamak için İsrail ve GKRY ile bir eksen kurmaya çalışıyoruz.' ifadelerini kullandı.11