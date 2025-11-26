Ardahan merkezli kaçak operasyonu: 75 kişi yakalandı!

Ardahan merkezli düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan aranan ya da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 75 kişi İstanbul, Tekirdağ, Bursa, Kocaeli ve Sakarya'da yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Bu kapsamda 5 ve 20 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 75 kişi İstanbul, Tekirdağ, Bursa, Kocaeli ve Sakarya'da 45 günlük takibin ardından yakalandı.40 KİŞİ TESLİM EDİLDİ75 kişiden 40'ı jandarmadaki işlemlerinin ardından bulundukları illerdeki cezaevine teslim edildi.