Şanlıurfa Adliyesi'nde patlama: 4 yaralı!
Şanlıurfa Adliye binasında emanet bölümünde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ""Emanet bölümünde sebebi bilinmeyen bir patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle 1 memurumuz yaralanmıştır" bilgisini paylaştı.
Olay Haliliye ilçesine bağlı Paşabahçe Mahallesi'nde bulunan Şanlıurfa Adliye binasının emanet bölümünde meydana geldi.
4 KİŞİ YARALANDI
İddiaya göre emanet bölümünde bulunan elektronik cihazın patlaması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
BAKAN TUNÇ: 1 MEMURUMUZ YARALANDI!
Patlamanın ardından açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 'Emanet bölümünde sebebi bilinmeyen bir patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle 1 memurumuz yaralanmıştır' ifadelerini kullandı.