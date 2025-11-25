Şanlıurfa Adliyesi'nde patlama: 4 yaralı!

Olay Haliliye ilçesine bağlı Paşabahçe Mahallesi'nde bulunan Şanlıurfa Adliye binasının emanet bölümünde meydana geldi.İddiaya göre emanet bölümünde bulunan elektronik cihazın patlaması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Patlamanın ardından açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 'Emanet bölümünde sebebi bilinmeyen bir patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle 1 memurumuz yaralanmıştır' ifadelerini kullandı.