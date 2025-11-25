Malatya'da feci kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı...
Malatya’nın Akçadağ ilçesinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza, Malatya-Ankara karayolu Akçadağ-Develi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bölgede seyir halinde olan Ü.Ç. yönetimindeki 34 BRR 834 plakalı araç ile sürücüsü öğrenilemeyen 34 RYZ 73 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.
5 KİŞİ YARALANDI
Kazada, sürücülerle birlikte toplamda 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edilirken, yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
