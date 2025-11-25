Malatya'da feci kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı...

Kaza, Malatya-Ankara karayolu Akçadağ-Develi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bölgede seyir halinde olan Ü.Ç. yönetimindeki 34 BRR 834 plakalı araç ile sürücüsü öğrenilemeyen 34 RYZ 73 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.5 KİŞİ YARALANDIKazada, sürücülerle birlikte toplamda 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edilirken, yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.