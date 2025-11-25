CHP'de Geri Sayım! Tasfiye Zamanı...

CHP'de 39. Olağan Kurultay, 28-30 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 1300'ü aşkın delegenin yer alacağı kurultayın ilk gününde yeni parti programı oylanacak. İkinci gün genel başkanlık, üçüncü gün ise PM ve YDK seçimleri yapılacak.Özel'in genel başkanlık yarışına tek aday olarak girmesi öngörülürken, asıl çekişmenin ise PM seçimlerinde yaşanması bekleniyor.Çarşaf liste usulüyle yapılması beklenen seçimler için iç muhalefetin de anahtar liste çıkarmaya yönelik hazırlık içerisinde olduğu iddia ediliyor. Özel'in ise PM'de yarı yarıya değişime giderek, parti içerisindeki otoritesini daha da pekiştirmeye hazırlandığı bildirildi.Bu kapsamda eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen ve halen PM'de olan isimlerin tasfiye edileceği, İmamoğlu'nun baskısıyla Parti Meclisi'ne sokulan bazı üyelerin de liste dışında bırakılacağı öne sürülüyor.CHP'de temmuz ayında ilan edilen kongreler takvimi, parti içerisinde büyük bir tasfiye operasyonuna dönüştü. Mahalle delege seçimlerine birçok noktada kavgalar, usulsüzlük iddiaları, küfürleşmeler ve genel merkez baskısı damga vurdu. Katılım ise yüzde 25 bandında kaldı.Genel merkezin direktifleri doğrultusunda yurt genelinde 300'e yakın ilçe başkanı ile 20 il başkanı değişti. Böylelikle ilerleyen süreçte iç muhalefete destek sağlayabilecek tüm potansiyel yöneticilere görevlerinden el çektirilmiş oldu.Göreve geldiği ilk 10 aylık süreçte 400'e yakın muhalif partiliyi disipline sevk ettirerek gündeme oturan mevcut parti yönetimi, son aylarda da yüzlerce partili için disiplin süreçlerini işletti.Barış Yarkadaş, Berhan Şimşek ve Gürsel Tekin gibi tanıdık partililer, genel merkeze muhalif tutumlarından dolayı bir bir ihraç edildi.Kongreler takvimi kapsamında, genel merkezin işaret ettiği aday ve listelere destek vermeyen birçok yerel yöneticinin ise 'görevden alma' tehditlerine maruz kaldığı ortaya çıkmıştı.