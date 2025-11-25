Bakan Işıkhan duyurdu! 15 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Işıkhan, 'Sosyal Güvenlik Kurumumuzun düzenlemesiyle kanser hastalığıyla mücadelede kullanılan ilaçlar başta olmak üzere 15 ilacı daha geri ödeme listesine aldık.' dedi.Bakan Işıkhan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:'Bu adımımızla birlikte;-Multıpl miyelom,-Hidradentitis suprivata,-Dev hücreli arterit,-Kronik demir yüklemesitedavisinde kullanılan rapor ve reçeteleme kurallarını güncelledik, yeni tedavi seçenekleri sunduk. Vatandaşlarımızın sağlığa ve ilaca erişimini kolaylaştırdık.Bundan sonrasında da milletimizin hizmetinde çalışmaya devam edeceğiz.'