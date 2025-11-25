Aydın’da kan donduran şaka: Kafasına silah dayadı!

Olay, Efeler ilçesi Girne Mahallesi 2198 Sokak üzerinde bulunan bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 20 yaşındaki M.Ö., bir arkadaşıyla birlikte kafede oturan kız kardeşinin yanına geldi. Bir anda yanında getirdiği kurusıkı tabancayı çıkaran M.Ö., silahı kız kardeşinin kafasına dayayarak şaka yapmak istedi.Başına silah dayanan genç kız kısa süreli şaşkınlık yaşarken, o anlar da güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Olayın ardından bir süre daha kafede oturan gençler daha sonra kafeden ayrılırken, ortaya çıkan görüntülerin ardından çok sayıda vatandaş duruma tepki gösterdi.Harekete geçen emniyet ekiplerince yapılan çalışmalar sonrasında M.Ö. kısa sürede yakalanarak gerekli işlemlerinin ardından ifadesi alınmak üzere adliyeye sevk edildi. M.Ö. ve kız kardeşinin savcılık ifadesinde şakalaştıklarını söyledikleri öğrenilirken, M.Ö. ifadesinin ardından gözaltına alındı.