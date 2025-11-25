  • USD: 42,37 - 42,44
  • EURO: 48,84 - 48,93
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Aydın’da kan donduran şaka: Kafasına silah dayadı!

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen olayda, 20 yaşındaki şahıs arkadaşıyla birlikte kafede oturan kız kardeşinin yanına gelerek, kafasına silah dayadı. Genç kız olay karşısında kısa süreli şaşkınlık yaşarken, ortaya çıkan görüntülerin ardından harekete geçen ekipler şahsı yakaladı. Tabancanın kurusıkı olduğu ve kardeşlerin şakalaştıklarını söyledikleri öğrenildi.

Ekleme: 25.11.2025 - 23:03 Güncelleme: 25.11.2025 - 23:22 / Editör: Damla Demirkaya Şen
Aydın’da kan donduran şaka: Kafasına silah dayadı!Olay, Efeler ilçesi Girne Mahallesi 2198 Sokak üzerinde bulunan bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 20 yaşındaki M.Ö., bir arkadaşıyla birlikte kafede oturan kız kardeşinin yanına geldi. Bir anda yanında getirdiği kurusıkı tabancayı çıkaran M.Ö., silahı kız kardeşinin kafasına dayayarak şaka yapmak istedi.

Aydın’da kan donduran şaka: Kafasına silah dayadı!

Başına silah dayanan genç kız kısa süreli şaşkınlık yaşarken, o anlar da güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Olayın ardından bir süre daha kafede oturan gençler daha sonra kafeden ayrılırken, ortaya çıkan görüntülerin ardından çok sayıda vatandaş duruma tepki gösterdi.

Aydın’da kan donduran şaka: Kafasına silah dayadı!

Harekete geçen emniyet ekiplerince yapılan çalışmalar sonrasında M.Ö. kısa sürede yakalanarak gerekli işlemlerinin ardından ifadesi alınmak üzere adliyeye sevk edildi. M.Ö. ve kız kardeşinin savcılık ifadesinde şakalaştıklarını söyledikleri öğrenilirken, M.Ö. ifadesinin ardından gözaltına alındı.