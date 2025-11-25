Altın fiyatları yeniden yükselişe geçti! İşte son durum

Özellikle yatırımcılar tarafından altın fiyatları merak edilerek araştırılıyor. Geçtiğimiz günlerde geri çekilen altın fiyatları yeniden yükselişe geçti. İşte 25 Kasım Salı günü gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları...

Altın fiyatları, küresel ekonomik gelişmeler, jeopolitik durumlar ve dövizdeki hareketlilik nedeniyle dalgalı seyrini sürdürüyor. Altındaki bu hareketlilik özellikle yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Yatırımcılar tarafından güvenli liman olarak bilinen altın fiyatları haftanın ikinci iş gününde yukarı doğru atağa geçti. İşte, bugünkü altın fiyatları...ALIŞ: 5.656,27 TLSATIŞ: 5.657,03 TLALIŞ: 9.195,44 TLSATIŞ: 9.405,77 TLALIŞ: 18.333,40 TLSATIŞ: 18.811,54 TLALIŞ: 37.508,02 TLSATIŞ: 37.508,02 TLALIŞ: 38.114,00 TLSATIŞ: 38.691,00 TL