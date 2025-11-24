Dev Anlaşmanın İlk Meyvesi!

Google, yeni Pixel 10 serisiyle birlikte Quick Share özelliğini Apple ile Google arasında anlaşma olmasa bile AirDrop ile uyumlu hale getirdiğini duyurdu. Teknoloji dünyasında şok etkisi yaratan bu hamle, normal şartlarda Apple'ın sert tepkisiyle karşılaşırdı. Ancak bu sefer işler farklı görünüyor. İki dev arasındaki milyar dolarlık dengeler, bu özelliğin hayatta kalmasını sağlayabilir.Raporlara göre Apple, bulut tabanlı yeni Siri özellikleri için Google'ın Gemini yapay zeka modellerini kullanmayı planlıyor. Bu kapsamda Apple'ın Google'a yıllık yaklaşık 1 milyar dolar ödeyeceği konuşuluyor. Bu devasa finansal işbirliği, Apple'ın Google'ın geliştirdiği bu “geçici çözümü” engellemesini zorlaştırıyor. Şirket, stratejik ortağını küstürmek istemeyebilir.Google, bu uyumluluğu sağlamak için AirDrop protokollerini tersine mühendislik yöntemiyle çözdü. Sistem, iPhone kullanıcılarının AirDrop ayarını “Herkese Açık” yapmasını gerektiriyor. Ayrıca Google, bu özelliği Rust programlama diliyle geliştirerek güvenlik açıklarını minimize ettiğini belirtiyor. Apple ise henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı.Apple'ın bu özelliği engellememesinin bir diğer nedeni de artan yasal baskılar olabilir. Özellikle Avrupa Birliği ve ABD Adalet Bakanlığı, Apple'ın ekosistemini dış dünyaya kapatmasını yakından izliyor. Google'ın sunduğu bu uyumluluk özelliğini engellemek, şirketin başına yeni antitröst soruşturmaları açabilir. Bu nedenle Apple, şimdilik sessiz kalmayı tercih edebilir.