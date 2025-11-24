Borsa güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,26 düşüşle 10.894,74 puandan başladı.Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 0,52 değer kaybederek 10.922,86 puandan tamamladı.Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 28,13 puan ve yüzde 0,26 azalışla 10.894,74 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,54, holding endeksi yüzde 0,06 düştü.Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 1,06 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 0,55 ile taş toprak oldu.Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine gideceğine dair öngörülerin güçlenmesi ve Rusya-Ukrayna barış sürecine ilişkin olumlu gelişmelerle haftaya pozitif başlangıç yaptı.Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ile kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları, ABD'de Dallas Fed imalat sanayi endeksi ile Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.700 seviyelerinin direnç, 11.000 ve 11.100 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.