Ankara’dan Gelen Minik Yürekler! TÜPRAŞ Stadyumu’nda Beşiktaş Coşkusunu Yaşadı

Beşiktaşlı gönüllülerin başlattığı “Bu Forma Benden Sana Kardeşim” projesi, bu kez Ankara'dan gelen minik yürekleri İstanbul'da ağırladı. Ankara Sosyal İşler Müdürlüğü'nde kalan 39 çocuk, Beşiktaş–Samsunspor maçını izlemek ve Beşiktaş ruhunu yerinde hissetmek için TÜPRAŞ Stadyumu'na getirildi.Ankara'dan yola çıkan çocuklar, İstanbul'da unutamayacakları bir gün yaşadı. Program kapsamında ilk olarak Kartal Yuvası mağazasını ziyaret eden çocuklar, kendi seçtikleri Beşiktaş formalarını teslim aldı. Ardından Beşiktaş TÜPRAŞ Stadyumu'nda özel bir tur düzenlendi; çocuklar soyunma odalarını, saha kenarını ve kulübün tarihini yansıtan alanları yakından görme fırsatı buldu.Günün finalinde ise çocuklar, kendileri için ayrılan bölümde tribün coşkusuna ortak olarak Beşiktaş–Samsunspor maçını hep birlikte izledi. Miniklerin mutluluğu ve siyah-beyaz atmosfere karışan sevinçleri, stadyumda duygusal anlar yaşattı.Etkinlik, Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün doğrudan desteğiyle hayata geçirildi. Beşiktaş JK Başkanı Serdar Adalı'nın liderliği ve Beşiktaş JK İcra Kurulu Danışmanı ile STK Projeleri Direktörü Hatice Şule Gökırmak'ın katkıları, Ankara'dan gelen çocukların profesyonel ve özenli bir şekilde ağırlanmasını sağladı.Proje; BJK Genel Kurul Üyeleri Dostluk Grubu, Perpa Kartalları, Düzce Beşiktaşlılar Derneği ve Ankara Valiliği iş birliği ve Beşiktaş Kulübünün desteği ile hayata geçirildi.Organizasyon Komitesi adına açıklamada bulunan BJK Genel Kurul Üyeleri Dostluk Grubu Başkanı Hacı Demir, projenin Beşiktaş camiasının gönülden gelen dayanışma ruhunun bir yansıması olduğunu söyledi:“Ankara'dan İstanbul'a bir sevgi köprüsü kurduk. Beşiktaşlılık yalnızca renk sevgisi değildir; paylaşmaktır, el uzatmaktır, bir çocuğun kalbine umut taşımaktır.Bu projeyle amacımız çocuklara spor sevgisi kazandırmak, onları geleceğe daha özgüvenli hazırlamak ve Beşiktaş ruhunu yaşatmaktır.”Demir, projenin sıradaki duraklarının Hatay ve Sivas olduğunu belirterek iyilik zincirinin Türkiye'nin dört bir yanına yayılacağını vurguladı.