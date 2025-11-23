O Telefon Pil Ömrüyle Şaşırtacak!

Huawei, 25 Kasım'da Çin'de düzenleyeceği etkinlik öncesinde dikkat çekici yeni amiral gemisi serisi Mate 80 ile ilgili bir özelliği duyurdu. Şirket, yeni Mate 80 modellerine eklenen “Outdoor Modu” (Dış Mekan Modu) özelliğini Weibo üzerinden yayınladığı kısa bir video ile doğruladı. Bu yenilik, serinin öne çıkan en önemli detayı olarak kayıtlara geçiyor.Dış Mekan Modu, Huawei'nin açıklamasına göre tek bir şarjla 14 güne kadar kullanım süresi sunuyor. Bu süre, günümüz akıllı telefon standartlarının oldukça üzerinde bir değer. Bu uzun kullanım süresi, özellikle kamp, doğa yürüyüşü, uzun seyahatler veya elektriğe erişimin sınırlı olduğu ortamlarda kullanıcılara büyük fayda sağlayacak.Huawei, bu yüksek pil ömrünü sağlamak için sistem kaynaklarını daha agresif bir şekilde optimize ettiğini, arka plan görevlerini ciddi ölçüde sınırlandırdığını ve güç tüketimini mümkün olan en düşük seviyeye çektiğini belirtiyor.Teknik açıdan bakıldığında, Huawei Mate 80 serisi Kirin işlemci, 100W hızlı şarj desteği ve gelişmiş soğutma sistemi ile kullanıcıların karşısına çıkacak. Ancak cihazın uluslararası pazarda Android uygulama desteği sunmaması, küresel kullanıcılar açısından bir kısıtlama yaratmaya devam ediyor.Şirket, Mate 80 serisinin lansman etkinliğinde sadece yeni amiral gemilerini değil, aynı zamanda yeni nesil katlanabilir akıllı telefonu Mate X7 ve MatePad Edge tablet modelini de tanıtacak. Tüm bu cihazların tanıtılacağı etkinlik 25 Kasım'da düzenleniyor.