Şiddetli kabızlık ‘ölüm’ getirdi! Bağırsaklarında 20 kilo dışkı birikmiş!

Ohio'nun Bazetta Township kentinde bir bakım evinde kalan 41 yaşındaki James Stewart, haftalarca tuvalete çıkamaması sonucu oluşan şiddetli kabızlık nedeniyle hayatını kaybetti. Ailesi tarafından açılan davada Stewart'ın ölümü “tamamen önlenebilir” olarak nitelendirildi.Dava dilekçesinde, James'in, şişmiş bir karın ve olağandışı davranışlar gibi uyarı işaretlerinin haftalar boyunca görmezden gelindiği iddia edildi. Dilekçeye göre James, “haftalarca hatta bir aya kadar” dışkılayamamıştı.Ailesi, James'in günlük gözetim ve yardıma ihtiyaç duyduğu için bakım evinde yaşadığını belirtti. James'in “zeka ve/veya gelişimsel engelleri” olduğu ve bilinen bir “kabızlık geçmişi” bulunduğu ifade edildi.James'in ailesi, 41 yaşındaki adamın müziği, yüzmeyi, konserleri ve spor etkinliklerini sevdiğini söyledi. Bakım evinde görevli personelin, James'in karın ağrısı ve kabızlık şikayetlerini tekrar tekrar görmezden geldiği iddia edildi.Dava dilekçesine göre, personel James'in son günlerde hasta olduğunu ve olağandışı davrandığını fark etti. Ancak durum kötüleşmesine rağmen yakınlarına veya sağlık görevlilerine bildirilmedi.Ailesinin avukatı Matt Mooney, James'in kabızlık geçmişinin bakım evi tarafından iyi bilindiğini söyledi. Mooney, “James'in tuvaletini yapıp yapmadığını yakından takip etmeleri gerekirdi, ama yapmadılar. Bu, radarlarında olan bir konuydu. İlgilenmediler” dedi.15 Kasım'da bakım evinde bir personelin James'e “tuvalete oturmasını” söylediği, ancak James'in dışkılayamadığı kaydedildi. Aynı gün, James yatak odasında baygın halde bulundu. İlk müdahaleyi yapan ekipler, karnında “renk değişikliği olan bir çizgi” ve karnının “belirgin şekilde şişmiş ve dokunulduğunda sert” olduğunu not etti. James, yerel bir hastaneye götürüldü ve burada hayatını kaybetti.Adli Tıp Kurumu, James'in kalın bağırsağının “20 kilonun üzerinde sertleşmiş dışkı ile tıkandığını” belirledi. Bu durum vücutta basınç birikmesine yol açarak, bağırsak duvarındaki küçük yırtıklardan hava sızmasına neden olan ve hayatı tehdit eden bir durumu getirdi.Avukat Mooney, “Bağırsaklardaki basınç, havayı bağırsak duvarlarından vücut boşluklarına itti ve bu da ölümüne yol açtı. James'in ölmesine gerek yoktu. Ona bireysel bakım planı çerçevesinde uygun şekilde müdahale edilseydi, bu asla yaşanmazdı” dedi.