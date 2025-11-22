Kamu görevlilerini hedef aldılar! Sahte profille...

Muğla'nın Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesi'nde, sosyal medya ve arkadaşlık uygulamaları üzerinden erkek kullanıcıları hedef alan şantaj çetesi, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma sonucu ortaya çıkarıldı.SAHTE PROFİLLERLE AĞINA DÜŞÜRDÜLERBuna göre Tinder ve benzeri platformlarda sahte profillerle erkeklerle görüntülü görüşmeler yaptığı belirlenen şüphelilerin, daha sonra WhatsApp üzerinden iletişimi sürdürerek mağdurların müstehcen görüntülerini kayda aldıkları tespit edildi. Elde ettikleri görüntülerle mağdurları aile bireylerine ifşa etmekle tehdit eden çetenin, yüksek miktarlarda para talep ettiği, ödemeyi kabul etmeyen kişilerin görüntülerini ise aile üyelerine gönderdiği belirlendi.KAMU GÖREVLİLERİNİ HEDEF ALMIŞLARŞüphelilerin özellikle şikâyetçi olmaktan çekinebilecek kamu görevlilerini hedef aldığı, mağdurların aile bireylerine ait telefon numaralarını ise yasa dışı panel uygulamaları üzerinden tespit ettikleri öğrenildi.5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDISoruşturma kapsamında çete üyelerinin banka hesaplarında yüklü miktarda para hareketliliği tespit edilirken, çok sayıda vatandaşın bu yöntemle mağdur edildiği ortaya çıktı. Gözaltına alınan beş şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Muğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.