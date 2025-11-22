Fabrikadan bakır kablo çaldılar: Tam 1 milyon TL değerinde!
Tekirdağ Muratlı’da bir fabrikanın bahçesinden 1 milyon TL değerindeki bakır enerji kablolarını çalan 5 şüpheli yapılan çalışmalar sonucu yakalandı. Yakalanan şüpheliler'den 4'ü tutuklandı.
Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir fabrikanın bahçesinde bulunan bakır enerji kablolarının çalınması üzerine çalışma başlattı. Kamera görüntülerinin tek tek incelenmesi ve saha araştırmalarının ardından olaya karıştığı tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.
4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Z.K., H.K., İ.P. ve S.Ç. sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
