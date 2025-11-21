Kütahya'da FETÖ şüphelisi saklandığı evde yakalandı!
Kütahya polisinin düzenlediği operasyonla FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs saklandığı evde yakalandı.
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsın saklandığı adres tespit edildi. TEM ekiplerinin düzenlediği operasyonla şüpheli saklandığı evde gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından şahıs, Kütahya Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.