Gram altın 1 aydır yükselmiyor! İşte son fiyatlar

ABD ekonomisinin canlılığını gösteren emareler Fed'in aralık ayında faiz indirimi yapması ihtimalini zayıflatıyor...ABD'de istihdam raporu hükümetin kapalı olmasından dolayı geciken eylül ayı istihdam raporu beklentilerin üstünde 110 bin geldi. Beklentiler 55 bin olacağı yönündeydi.Bu beklentilerin üstünde gerçekleşen rakamlar Fed'den beklenen faiz indirim olasılığını yüzde 30'a düşürdü. Fed yetkilileri de çekimser açıklamalarda bulunuyorlar.Bu da altın fiyatlarının yükselişini engelliyor. Zira faizin yüksek kalması dolaşımdaki likiditeyi kısıyor. Bu da yatırım enstrümanlarının yükselişini engelliyor.Gram altın son 1 ayda yüzde 0,05 oranında geriledi.Gram altın 5,536 TLÇeyrek altın 9,360 TLYarım altın 18,720 TLCumhuriyet altını 38,281 TLONS altın 4,054 dolar