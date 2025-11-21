Gram altın 1 aydır yükselmiyor! İşte son fiyatlar
ABD ekonomisinin canlılığını gösteren emareler Fed'in aralık ayında faiz indirimi yapması ihtimalini zayıflatıyor... Fed yetkililerinden gelen açıklamalarda faizlerde indirim yapılmaması gerektiği yönünde görüş belirtiyor. Bu da altın fiyatlarının değer kazanmasını engelliyor. Gram altın son 1 ayda yüzde 0,05 değer kaybetti
ABD'de istihdam raporu hükümetin kapalı olmasından dolayı geciken eylül ayı istihdam raporu beklentilerin üstünde 110 bin geldi. Beklentiler 55 bin olacağı yönündeydi.
Bu beklentilerin üstünde gerçekleşen rakamlar Fed'den beklenen faiz indirim olasılığını yüzde 30'a düşürdü. Fed yetkilileri de çekimser açıklamalarda bulunuyorlar.
Bu da altın fiyatlarının yükselişini engelliyor. Zira faizin yüksek kalması dolaşımdaki likiditeyi kısıyor. Bu da yatırım enstrümanlarının yükselişini engelliyor.
Gram altın son 1 ayda yüzde 0,05 oranında geriledi.
Gram altın 5,536 TL
Çeyrek altın 9,360 TL
Yarım altın 18,720 TL
Cumhuriyet altını 38,281 TL
ONS altın 4,054 dolar
